Erleichterung: Termin für die Freigabe der Baustelle an der Elbebrücke der A2 bei Hohenwarthe steht

Seit über zwei Jahren kommt es auf der Autobahn 2 im Bereich der Elbebrücke bei Hohenwarthe zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der letzte Knoten, die Baustelle in Fahrtrichtung Berlin, soll in Kürze aufgelöst werden.

Hohenwarthe - Ferienzeit ist Bauzeit. Dieses ungeschriebene Gesetz findet nun auf der Autobahn 2 Anwendung. Wieder einmal. Denn abermals werden Ferien – dieses Mal die verlängerten Herbstferien – dazu genutzt, Bauarbeiten ausführen zu lassen. In der schulfreien Zeit sind weniger Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs, daher fallen Beeinträchtigungen durch Baustellen kleiner aus, so das Prinzip. Erleichterung naht, denn nun steht fest, wann die letzte Baustelle an der Elbebrücke bei Hohenwarthe (Jerichower Land) aufgelöst wird.