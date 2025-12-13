Hunderte werden am Weinberg kontrolliert Erste Fotos von der Altstadtweihnacht 2025 in Burg: Besucher tauchen ins Mittelalter ein - auch ohne Eintrittsgeld
Zum vierten Mal ist der Weinberg in Burg der Schauplatz für die Altstadtweihnacht. In diesem Jahr ist einiges anders. Aber nach wie vor gilt, dass Besucher keinen Eintritt bezahlen. Und doch Gutes tun können.
Burg - Stimmungsvoll zeigt sich die Altstadtweihnacht in Burg am Freitag, 12. Dezember 2025, zur Eröffnung. Da ist auch einiges in der Innenstadt los. Auch am Sonnabend und Sonntag lockt der Weihnachtsmarkt.