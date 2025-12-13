Hunderte werden am Weinberg kontrolliert Erste Fotos von der Altstadtweihnacht 2025 in Burg: Besucher tauchen ins Mittelalter ein - auch ohne Eintrittsgeld

Zum vierten Mal ist der Weinberg in Burg der Schauplatz für die Altstadtweihnacht. In diesem Jahr ist einiges anders. Aber nach wie vor gilt, dass Besucher keinen Eintritt bezahlen. Und doch Gutes tun können.