Ausflugsziel wird im Harz gebaut Tourismus-Highlight Erdbeerhof oder Verkehrschaos? Karls neues Erlebnis-Dorf spaltet Wernigerode
Ein neues Ausflugsziel für Familien im Harz: Karls Erlebnis-Dorf kommt nach Wernigerode. Viele Einwohner sind voller Vorfreude auf den Erbeerhof – aber die Ansiedlung löst auch Sorgen aus.
13.12.2025, 06:30
Wernigerode. - Die Nachricht, dass ein neues Erlebnis-Dorf des bekannten Familienunternehmens Karls in Wernigerode entsteht, löst bei vielen Harzern Begeisterung aus. Doch es gibt auch kritische Stimmen und Ängste vor Problemen durch die Ansiedlung des Erdbeerhofs in der Touristenstadt.