Ein neues Ausflugsziel für Familien im Harz: Karls Erlebnis-Dorf kommt nach Wernigerode. Viele Einwohner sind voller Vorfreude auf den Erbeerhof – aber die Ansiedlung löst auch Sorgen aus.

Karls Erlebnis-Dorf in Loxstedt (Niedersachsen) wurde im Mai 2025 eröffnet. In Wernigerode entsteht ein weiterer Erdbeerhof-Freizeitpark.

Wernigerode. - Die Nachricht, dass ein neues Erlebnis-Dorf des bekannten Familienunternehmens Karls in Wernigerode entsteht, löst bei vielen Harzern Begeisterung aus. Doch es gibt auch kritische Stimmen und Ängste vor Problemen durch die Ansiedlung des Erdbeerhofs in der Touristenstadt.