Erste Schritte: Was mit den überfüllten Kleidercontainern in Gerwisch passiert

Noch vor Kurzem: Chaos am Breiten Weg in Gerwisch.

Gerwisch. - Die Diskussion um die überfüllten Kleidercontainer ebbt nicht ab. An manchen Stellen quillen die Behälter lediglich leicht über, an anderer Stelle herrscht Ausnahmezustand. Das wurde auch bei einer Diskussion im Ortschaftsrat in Gerwisch deutlich. Wenigstens ein Schandfleck hat sich zumindest in Luft aufgelöst. Doch ein paar Fußmeter weiter sorgt der Anblick immer noch für Kopfschütteln.