Burg - Bettina Schütze

Sonnabend war großer Einschulungstag in den Grundschulen in Burg wie im ganzen Kreis, für hunderte Kinder und ihre Familien. So auch an der Grundschule Burg-Süd. 50 Mädchen und Jungen wurden am Sonnabend eingeschult.

Begleitet von Beifall liefen die Lerngruppen „Blau“, „Grün“ und „Rot“ mit ihren Klassenleitern in die Sporthalle ein. Ältere Mitschülern begrüßten sie in deutsch, ukrainisch, arabisch und persisch.

Grundschüler der Klasse 2a sowie die Tanzkinder und der Chor der Grundschule führten ein kleines Programm auf. Das führte in das Land „Kunterbunt“ mit seinen Regenbogenfarben.

Schulleiterin Maren Rümschüssel knüpfte ihre Wünsche an die Erstklässler an die Regenbogenfarben an.

Lesen Sie auch:Kostenschock vor der Einschulung in Burg

Jedes neue Schulkind durfte mit einer kleinen Schultüte den Schultütenbaum schmücken. Nach einer ersten Schulstunde gab es dann auf dem Schulhof die ersehnten Schultüten für die Kinder.