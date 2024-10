Prozess mit Widersprüchen und Zeugen Ex-Freundin, Drogen, Messer: Stendaler soll in Burger Hafenbar mehrfach auf Mann eingestochen haben

Am Landgericht Stendal muss sich ein Mann unter anderem wegen versuchten Totschlags verantworten: Er soll in der Hafenbar in Burg mit einem Messer auf einen Mann eingestochen haben.