weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Fast 200.000 Briefe und Mails versandt: Fehlende Zustimmung: Sparkasse MagdeBurg kündigt Kunden, obwohl die Bank das gar nicht möchte

#GedenkenAnschlag:
Tag des Erinnerns endet in Magdeburg - Menschen-Lichterkette setzt Zeichen - Liveticker zum Nachlesen (Mit Videos und Bildern)
Tag des Erinnerns endet in Magdeburg - Menschen-Lichterkette setzt Zeichen - Liveticker zum Nachlesen (Mit Videos und Bildern)

Fast 200.000 Briefe und Mails versandt Fehlende Zustimmung: Sparkasse MagdeBurg kündigt Kunden, obwohl die Bank das gar nicht möchte

In diesen Tagen bekommen Kunden Post von der Sparkasse MagdeBurg. Dabei geht es um Kündigungen seitens der Bank, obwohl sie die Geschäftsbeziehungen nicht beenden möchte. Die Rechtslage zwingt sie zu diesem Schritt.

Von Marco Papritz 21.12.2025, 07:15
Kunden der Sparkasse MagdeBurg haben auf diesen Brief reagieren müssen.
Kunden der Sparkasse MagdeBurg haben auf diesen Brief reagieren müssen. Foto: Marco Papritz

Magdeburg/Burg - Es ist die Rechtslage, welche die Sparkasse zu einem drastischen Schritt zwingt. Die Bank muss Kunden in Magdeburg und im Jerichower Land kündigen. Und möchte das eigentlich nicht.