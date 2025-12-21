Fast 200.000 Briefe und Mails versandt Fehlende Zustimmung: Sparkasse MagdeBurg kündigt Kunden, obwohl die Bank das gar nicht möchte

In diesen Tagen bekommen Kunden Post von der Sparkasse MagdeBurg. Dabei geht es um Kündigungen seitens der Bank, obwohl sie die Geschäftsbeziehungen nicht beenden möchte. Die Rechtslage zwingt sie zu diesem Schritt.