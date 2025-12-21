weather bedeckt
„Tanz auf dem Vulkan“ Egelner Hobbyfotografin stellt im Salzlandtheater aus

Die Egelner Hobbyfotografin Martina Krahl stellt in Staßfurt einen Teil ihrer Bilder aus. Besonders angetan ist sie von Natur-Schauspielen.

Von René Kiel 21.12.2025, 08:00
Gemeinsam mit dem Leiter des Salzlandtheaters Staßfurt, Stephan Czuratis, zeigt die Egelner Hobbyfotografin Martina Krahl ihre Bilder.
Egeln/Staßfurt - „Lebe dein Leben in Farben! Zwischen Schwarz und Weiß gibt es jede Menge bunt.“ Das ist das Motto einer bemerkenswerten Präsentation von faszinierenden großformatigen Fotografien, die Hobbyfotografin Martina Krahl im Foyer des Staßfurter Salzlandtheaters noch bis zum Jahresende für interessierte Besucher präsentiert. Die 62-Jährige fotografiert für ihr Leben gern und das nicht etwa mit einer Profikamera, sondern mit ihrem Smartphone. „Ich brauche eine Kamera, die immer sofort bereit ist, das Motiv einzufangen. Und das kann einfach nur das Handy, unser steter Begleiter“, sagt sie.