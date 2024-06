Rauch ist am Montagnachmittag auf der Loburger Straße zu sehen gewesen. Brand im ehemaligen Parkrestaurant. Die Feuerwehr rückte zahlenstark an. Die Polizei regelte den Verkehr.

Feuer in altem Parkrestaurant

Brand in Möckern

Möckern - Zu einem Dachstuhlbrand in der Loburger Straße in Möckern rückte am Montagnachmittag, 3. Juni, die Feuerwehr aus. Aus zunächst noch nicht bekannter Ursache war es kurz nach 16 Uhr im Dachstuhl des ehemaligen Parkrestaurants zu einer Brandentwicklung gekommen.