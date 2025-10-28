Die Misere der Feuerwehr in Woltersdorf speist sich aus einer Verkettung von Ereignissen und der Priorisierung der Gemeinde Biederitz. Nun droht der Super-GAU.

Thomas Lammich, Bürgermeister von Woltersdorf, fürchtet um die Zukunft der örtlichen Feuerwehr. Nun droht wegen verschleppter Sanierung die Schließung eines Feuerwehr-Gebäudes.

Woltersdorf/Biederitz. - „Die Feuerwehr bedeutet für uns weitaus mehr als nur die bloße Gefahrenabwehr“, so Thomas Lammich, Bürgermeister von Woltersdorf in der Gemeinde Biederitz. „Für unsere Ortschaft sind die Kameraden und die Institution seit 1934 das Herzstück. Sie fördern die Jugendarbeit, sind an allen Veranstaltungen beteiligt sowie der Dreh- und Angelpunkt des kulturellen Lebens in Woltersdorf.“ Das, befürchtet er, steht nun alles auf der Kippe.