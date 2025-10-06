weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  Feuerwehr vor Dilemma: „Vision 2030" in Woltersdorf: Hoher Bedarf stößt in Biederitz auf leere Kassen

Kaputte Straßen, ein Feuerwehrgebäude vor dem Aus und eine mangelnde Wasserversorgung - Woltersdorf in Biederitz hat viele Baustellen. Doch die Aussichten sind trüb. Warum besonders die Feuerwehr in einem Dilemma steckt.

Von Willy Weyhrauch 06.10.2025, 07:15
Blick in die Woltersdorfer Hauptstraße auf Höhe des Parks.
Blick in die Woltersdorfer Hauptstraße auf Höhe des Parks. Foto: Manuela Langner

Woltersdorf. - Mit „Vision 2030“ überschrieben, touren die Ortsbürgermeister derzeit in Begleitung der Mitglieder des Bauausschusses durch die Ortschaften der Einheitsgemeinde Biederitz. Wie zuletzt in Gerwisch nun auch durch Woltersdorf. Doch die niedrige Einwohnerzahl (353) des Dorfes kann nicht über die drängenden Probleme vor Ort hinwegtäuschen.