Kaputte Straßen, ein Feuerwehrgebäude vor dem Aus und eine mangelnde Wasserversorgung - Woltersdorf in Biederitz hat viele Baustellen. Doch die Aussichten sind trüb. Warum besonders die Feuerwehr in einem Dilemma steckt.

Blick in die Woltersdorfer Hauptstraße auf Höhe des Parks.

Woltersdorf. - Mit „Vision 2030“ überschrieben, touren die Ortsbürgermeister derzeit in Begleitung der Mitglieder des Bauausschusses durch die Ortschaften der Einheitsgemeinde Biederitz. Wie zuletzt in Gerwisch nun auch durch Woltersdorf. Doch die niedrige Einwohnerzahl (353) des Dorfes kann nicht über die drängenden Probleme vor Ort hinwegtäuschen.