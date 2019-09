Auf einem Grundstück in Burg kam es am Morgen des 21. September zu einer Explosion und anschließend zu einem Brand.

Burg (vs) l Der Vorfall ereignete sich in Überfunder. Ein Carport und ein daneben stehender Schuppen standen laut Mitteilung der Polizei in Flammen. Austretendes Asbest sorgte immer wieder für feuerwerkartige Explosionen. Um eine Gefährdung der Anwohner auszuschließen, wurden sie gebeten, ihre Wohnung zu verlassen. Insgesamt wurden 25 Wohnhäuser durch die Polizei geräumt.

Personen wurden nicht verletzt

Kurz nach 8 Uhr konnte der Brand gelöscht werden. Die Brandursache ist noch unklar. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Es entstand ein geschätzter Schaden von etwa 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Asbest ist besonders giftig: Inhalierte Fasern wandern durch die Lunge und reizen das Lungenfell. Das kann zu einer chronischen Entzündung der Lunge und letztlich zu Krebs führen.