Feuerwehren während Sturmtiefs unermüdlich im Einsatz im Jerichower Land

Die feuerwehren im Landkreis mussten am Wochenende zu über 150 Einsätzen ausrücken. Personen kamen bisher aber nicht zu Schaden, allerdings gab es einige Sachschäden.

Burg - Die Mitglieder der Feuerwehren im Landkreis kamen in den vergangenen Tagen kaum zur Ruhe, denn Sturmtief Zeynep setzte auch dem Jerichower Land zu. „Es waren am Wochenende zwischen 150 und 200 Einsätze“, blickt Thomas Barz, stellvertretender Landrat, zurück. Wie hatte der Landkreis in den vergangenen Tagen unter den Stürmen zu leiden?