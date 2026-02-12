Der 14. Februar steht im Zeichen vom Valentinstag. Der ist zwar kein offizieller Feiertag, aber dennoch wichtig. Das zeigt ein Blick in die Blumenläden von Burg. Hier laufen die Vorbereitungen auf den Tag der Liebe seit Tagen.

Flaute zum Start ins neue Jahr: Darum ist der Valentinstag für Händler in Burg so wichtig

Christine Köppen von der Blumen-Insel in Burg steckt in den Vorbereitungen zum Valentinstag - das Blumengeschäft richtet sich auf einen großen Kundenzuspruch ein.

Burg - Man kann zu ihm stehen, wie man möchte: Am Valentinstag kommt man am 14. Februar nicht vorbei. Auch nicht in Burg (Jerichower Land), wie ein Blick in die lokalen Blumengeschäfte zeigt. Hier werden Grundsatzfragen aufgeworfen - nach Rosen und nach Preisen.