In seiner Kellerwerkstatt in Gommern arbeitet Detlef Thunert noch immer mit DDR-Maschinen. Schleifmaschine, Bohrgeräte und Drechselbank laufen seit Jahrzehnten zuverlässig und sind für ihn bis heute unverzichtbare Helfer.

„Die laufen und laufen“: DDR-Werkzeug in Gommern seit 50 Jahren im Einsatz und kein bisschen müde

Sie läuft und läuft und läuft: Detlef Thunert aus Gommern nutzt seit über 40 Jahren seine alte DDR-Schleifmaschine. Was sie gekostet hat, weiß er allerdings nicht mehr.

Gommern. - Zwischen Werkbank, Holzspänen und dicht an dicht stehenden Geräten wird es im Keller von Detlef Thunert schnell eng. Kaum ein freier Zentimeter bleibt ungenutzt. In der Mitte des Raumes steht er über eine alte Schleifmaschine gebeugt und setzt ein Hobelmesser an die rotierende Scheibe. Ein leises Sirren, ein paar Funken, dann prüft er die Schneide. „Damit schärfe ich die Messer für die Drechselbank – seit über 40 Jahren“, sagt der 77-Jährige und lächelt.