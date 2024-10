nicht die einzige sorgen-immobilie Gefährliche Ruine: Wann rührt sich die Bauaufsicht beim Gutshof Königsborn endlich?

Direkt an der B 246 steht der baufällige Gutshof in Königsborn. Die Ortschaft möchte, dass die Bauaufsicht mehr unternimmt. Passiert jetzt was? Unterdessen fallen vom nächsten Gebäude die Dachsteine.