Die Einwohner des Jerichower Landes teilen sich 27.000 Euro in ihren Müllgebühren auf, um die Entsorgung illegaler Ablagerungen zu bezahlen. Wo kommt der Müll her? Und wird dagegen etwas unternommen?

Illegal abgeladener Müll in einem Waldstück bei Grabow.

Burg/Genthin - Eine Million Euro müssen die Kommunen in Sachsen-Anhalt jedes Jahr für Müllentsorgung ausgeben. Illegal abgelagerter Müll, der einfach abgeladen wurde, meistens in der Natur, auf oder an Wald- oder Feldwegen. Das verlautbarte kürzlich das Landesverwaltungsamt.