Radweg ist fertig Freie Fahrt auf langersehntem Radweg: Teilstück zwischen Nedlitz und Pöthen offiziell freigegeben

Weit über hundert Teilnehmer zählte am späten Donnerstagnachmittag die offizielle Übergabe des Radweges zwischen Nedlitz und Pöthen. Das 2,4 Kilometer lange Teilstück bindet Nedlitz an das Radwegenetz der Einheitsgemeinde Gommern an.