In Oebisfelde brennen plötzlich Müllcontainer und Unterstände gleich an mehreren Stellen. Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz, die Polizei nimmt die Ermittlungen auf. Eine Brandnacht, die viele Fragen aufwirft.

Fotos von der Feuernacht: Vier Brände sorgen für große Aufregung in der Stadt

Von weitem ist der Brand an der Friedrich-Engels-Straße in Oebisfelde zu sehen.

Oebisfelde. - Eine dramatische Brandserie hielt in der Nacht zum Montag Feuerwehr und Polizei in Oebisfelde in Atem.