Der 3. Frühlingsmarsch in Gommern steht in den Startlöchern und verspricht wieder ein großes Spaßevent zu werden. Was geplant ist und welche Highlights warten.

Gommern. - Die Stadt Gommern startet voller Elan ins neue Jahr und fiebert bereits der ersten großen Veranstaltung entgegen: Zum dritten Mal lädt der Frühlingsmarsch zum Mitmachen ein – ein abwechslungsreiches Event, das bei Spiel und Spaß schon zwei Mal für allerbeste Unterhaltung bei den Teilnehmern gesorgt hat.

Gleich nach dem Abschluss des letztjährigen Frühlingsmarsches wurden die Rufe nach einer Fortsetzung laut. Dem konnte sich das Orga-Team natürlich nicht verwehren und hat sich daher stark ins Zeug gelegt, wieder eine abwechslungsreiche Route durch Gommern zu suchen und sie mit spaßigen Stationen zu bestücken.

Anmeldungen für Frühlingsmarsch in Gommern ab sofort möglich

Wer mitlaufen, mitlachen und miträtseln möchte, sollte sich den Sonntag, 16. März, schon mal dick im Kalender ankreuzen. An diesem Tag wird der 3. Gommeraner Frühlingsmarsch über die Bühne gehen. Start und Ziel wird wieder die Versammlungsstätte am Volkshaus sein, in der am Nachmittag auch die Sieger gekrönt werden. Ab 9 Uhr können die Teams ihre Laufzettel abholen und ab 9.30 Uhr geht es los.

Die Anmeldung kann ab sofort vorgenommen werden und läuft bis zum 14. März. Das kann man entweder bei der Stadt-Info oder online auf fruehlingsmarsch-gommern.de erledigen. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro, die ent-weder vorab in der Stadt-Info oder – bei Online-Anmeldung – am Veranstaltungstag bezahlt werden kann.

Kulinarische Preise warten beim Frühlingsmarsch in Gommern

Das Besondere des Frühlingsmarsches: Jedes Team besteht aus mindestens vier Personen, darf aber gerne größer sein. Ein kreativer Teamname bringt nicht nur Pluspunkte bei der Motivation, sondern sorgt auch für ein Schmunzeln beim Publikum.

Auf einer unterhaltsamen Route durch die Stadt erwarten die Teilnehmer spannende Spiele und witzige Herausforderungen, die an verschiedenen Stationen gemeistert werden müssen. Die letzten Jahre zeigten, wie gut das Konzept ankommt: Über 100 begeisterte Teilnehmer waren jedes Mal dabei.

Natürlich gibt es auch Preise für die Besten – und für die, die es werden wollen. Während der letzte Platz mit einem Glas der berühmten „Jommeraner Jurken“ getröstet wird, winken für die vorderen Plätze Gutscheine im Wert von bis zu 50 Euro. Den Siegern des letzten Jahres ist das Grillpaket aus einer lokalen Fleischerei noch immer in bester Erinnerung.

Ehrenamtliches Engagement in Gommern großgeschrieben

Hinter dem Frühlingsmarsch steht eine geballte Ladung ehrenamtliches Engagement. Für die Organisation und die Spiele an den Stationen – das Herzstück des Events – zeichnen sich der Heimatverein Gommern, der Stadtförderverein „Wir für Gommern“, der Gemischte Chor Gommern, die Feuerwehr Gommern, der SV Eintracht Gommern, Wir in Vehlitz, der Städtepartnerschaftsverein und der Gommeraner Carneval Club verantwortlich. Der Frühlingsmarsch ist also ganz klar ein Event von Gommeranern für Gommeraner.