Für Volksbefragung in Burg, Gommern, Biederitz und Möser werden Interviewer gesucht

Im Verwaltungsgebäude des ehemaligen Schlachthofes an der Blumenthaler Straße schraubt Bürgermeister Philipp Stark die letzte Schraube des Zensus-Hinweisschildes in die Mauer. René Teßmann und Doreen Wichmann sind die ersten Mieter im denkmalgeschützten Haus.Haus.

Burg - Die Erhebungsstelle für den Zensus in Burg, Gommern, Biederitz und Möser bereitet die Volksbefragung ab 16. Mai in der Region vor. Für diese Tätigkeit innerhalb eines Zeitraumes von zwölf Wochen werden noch Interviewerinnen und Interviewer gesucht, die dafür auch eine steuerfreie Aufwandsentschädigung bekommen, teilt der zuständige Leiter René Teßmann mit. Die Befragungstermine können mit dem Büro in der Kreisstadt abgestimmt werden. Interessenten können sich unter Telefon 03921/6355589 oder Mail [email protected] melden.