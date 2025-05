L-Gas für den Landkreis Harz Kostenfalle Erdgas-Umstellung? Das gilt für alte Thermen in Wernigerode

Die Erdgas-Umstellung im Harz berührt Tausende Haushalte – einige fürchten deshalb einen teuren Heizungstausch. In den meisten Fällen reicht aber ein kleiner Umbau. Was im Netzgebiet der Stadtwerke Wernigerode wann passiert und was Kunden zu Kosten wissen müssen.