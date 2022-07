Gastronomie im Jerichower Land leidet unter Krieg und Corona

Großer Andrang wie hier im Landhotel Trogbrücke in Hohenwarthe ist nicht mehr die Regel in der Gastronomie. Die Gäste sind nicht nur wegen der Inflation zurückhaltend.

Burg - Mitten in der Sommersaison ist normalerweise auch Hochzeit für die Gastronomen im Jerichower Land. Viele Ziele locken an einen Platz in der Sonne bei einem schönen Essen, einem Eisbecher oder vielleicht auch nur einer Tasse Kaffee. Doch auch ohne Corona-Maßnahmen ist in diesem Jahr alles anders.