stadt schreibt pachtvertrag neu aus Schock am Weinberg in Burg: Auf einmal ist die Zukunft der Event-Location ungewiss

Das kommt überraschend: Am Weinberg in Burg pulsiert das kulturelle Leben, doch nun schreibt die Stadt einen neuen Pachtvertrag für die Gastronomie aus. Der Pächter ist sauer. Und hat deshalb jetzt viel Ärger am Hals.