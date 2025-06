Der Wernigeröder Stadtrat hat den 2020 ausgerufenen Klimanotstand aufgehoben – und das mitten in der Waldbrandsaison. Die Entscheidung fiel mit deutlicher Mehrheit und sorgt für Diskussionen. Welche Gründe führten zu diesem Schritt? Und welche Auswirkungen könnte er auf künftige Projekte und Fördergeldzahlungen haben?

Wernigerode. - Paukenschlag in Wernigerode: Mitten in der Waldbrandsaison hebt die Harz-Stadt den Klimanotstand auf. Den hatte die Stadt 2020 ausgerufen und sich so verpflichtet, etwa bei Bau- und Verkehrsprojekten den Klimaschutz mehr und schneller voranzutreiben. Welche Auswirkungen hat nun die Rolle rückwärts?