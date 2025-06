Von vs

Von vs

Die Feuerwehr Jerichow hatte eigentlich einen Übungsabend. Niemand dachte, dass das, was gerade geübt wurde, gleich im Einsatz angewendet werden müsse. Aber so kam es.

Unfall an der B107 bei Jerichow.

Jerichow - Die Rettung von Personen nach einem Unfall, die Bergung aus einem Unfallfahrzeug gehört nachtürlich zum Standartprogramm einer jeden Feuerwehr - so auch in Jerichow. Just Freitagabend, 27. Juni, war genau das Ausbildungsthema. Geübt wurde die Rettung aus einem verunfallten Auto.

Niemand der Feuerwehrleute hatte gedacht, das drei Stunden nach dem Ausbildungsdienst der Pieper geht, die Sirenen aufheulen und die Kameraden zum Einsatz gerufen werden - zu einem Unfall!

Drei Wehren werden wegen Unfall auf der B107 alarmiert

Aus der Ausbildung wurde plötzlich ernst - binnen weniger Stunden. Die Wehren in Jerichow, Klietznick, Redekin und Scharteucke werden alarmiert. Die Meldung: Verkehrsunfall, zwei Personen eingeschlossen.

Der Kreuzungsbereich an der B107 ist während der Rettung vollgesperrt. Foto: Patrick Hegewald

Bereits sechs Minuten nach Alarmierung trafen die ersten Einsatzkräfte am Unfallort, dem Kreuzungsbereich der B107/L54, ein. Ein Pkw kam laut Wehrleiter Patrick Hegewald aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam schlussendlich auf allen vier Rädern zum stehen.

„Die Fahrzeuginsassen waren glücklicherweise nicht eingeklemmt und zudem beide ansprechbar“, kann er weiter berichten. So wurde die Einsatzstelle und der Pkw gesichert, großzügig ausgeleuchtet und die Personen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut.

Türen und B-Säulen entfernt, damit Personen geborgen werden können

Dann wurden in enger Absprache mit dem Rettungsdienst die Türen und die B-Säule entfernt, und die Insassen unter größtmöglicher Vorsicht und so schonend wie möglich aus dem Auto gerettet, und zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser verbracht.

Nach dem Unfall an der B107 bei Jerichow mussten die Insassen herausgeschnitten werden. Patrick Hegewald

„Die Zusammenarbeit aller Rettungskräfte, ganz besonders aber die hervorragende Zusammenarbeit zwischen Rettungsdienst, den beiden Notärzten und der Feuerwehr sind hier nocheinmal gesondert zu erwähnen“, lobt der Wehrleiter den reibungslosen Ablauf.

Vollsperrung im Kreuzungsbereich

Für die Dauer der Rettung und Unfallaufnahme blieb der Kreuzungsbereich voll gesperrt. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Jerichow,Klietznick und Redekin mit acht Fahrzeugen 38 Einsatzkräften. Außerdem vor Ort: zwei Funkwagen der Polizei, zwei Rettungswagen sowie ein NEF aus Genthin und das NEF aus Stendal.

Zum Schluss bleibt dem Wehrleiter nur zu sagen: „Den beiden Verunfallten wünschen wir eine schnelle und vollständige Genesung.“