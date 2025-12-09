Seit 1997 gibt es einen Gedenktag für verstorbene Kinder. In der Burger Johannes-Kirche wird am 14. Dezember zum zweiten Mal getrauert. Für wen ist diese Veranstaltung gedacht?

Burg - „Gedenkzeit für verstorbene Kinder“ - unter diesem Titel steht das gemeinsame Trauern, das in der katholischen Kirche St. Johannes in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfindet. Initiiert hat die Veranstaltung die Hebamme Kathrin Tolle-Radigk. Was ist die Idee dahinter.

„Die Reihenfolge stimmt einfach nicht“, sagt sie. Wenn Kinder vor ihren Eltern, Großeltern oder älteren Geschwistern gehen, bleibe es schlimm, egal, wie lange es her ist. Für all die und natürlich auch andere Familienangehörige und Freunde ist der Tag gedacht.

Gedenktag gibt es seit 1997

„Das Licht geht um die Welt“, heißt es in der ursprünglichen Idee des Worldwide Candle Lighting Day aus den USA, der erstmals 1997 stattfand und sich seitdem tatsächlich um die Welt verbreitet hat, überall werden am zweiten Dezembersonntag Kerzen entzündet - auch in Burg.

Dass dies in einer Kirche geschieht, soll niemanden von der Teilnahme abhalten. „Jeder ist willkommen, unabhängig von Religionszugehörigkeit und Weltanschauung“, betont sie.

Im vergangenen Jahr hat jeder Besucher einen kleinen Engel geschenkt bekommen. Auch in diesem Jahr wird es ein Symbol geben. „Was es ist, verrate ich noch nicht“, sagt Tolle-Radigk. Die Veranstaltung beginnt am 14. Dezember um 17.30 Uhr.