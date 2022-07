Geldautomat in Möser gesprengt: Scherben flogen 40 Meter weit

Die Sparkassen-Filiale in Möser ist bei einer Explosion schwer beschädigt worden und seitdem geschlossen. Was bisher über die Tat bekannt ist und wie Sparkasse und Politik reagieren.

Automatensprenger verwüsteten die Sparkasse in Möser in den frühen Morgenstunden des 26. Julis.

Möser - Noch immer blitzen die Scherben überall in der Thälmannstraße in Möser. Heike Hayn kniet auf dem Fußweg und sammelt sie auf. „Das Glas lag sogar bei uns an der Treppe zum Haus“, sagt die Anwohnerin der kleinen Sparkassen-Geschäftsstelle. Die Entfernung dorthin: etwa 40 Meter. Die Explosion, die die Bankfiliale in der Nacht zum 26. Juli traf, muss gewaltig gewesen sein.