Blauer See bei Rübeland Schlangen an beliebtem Harzer Ausflugsziel gesichtet: Was Besucher nun beachten sollten

Mit diesen Tieren hatte eine Harzerin während ihres Ausflugs an den Blauen See bei Rübeland nicht gerechnet – Schlangen, die plötzlich in ihrer Nähe herumkrochen. Um was für eine Art es sich handelt und wie die Tiere auf Menschen reagieren.