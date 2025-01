Die Zahl der Mädchen und Jungen in den Kindertagesstätten sinkt. Auch die Gemeinde Möser hat damit zu kämpfen. Schon suchen die Eltern nach Alternativen, um kleine Einrichtungen wie in Körbelitz zu erhalten. Welche Lösungsvorschläge gibt es?

Gemeinde Möser beklagt zu wenige Kinder in der Kindertagesstätte

Immer weniger Kinder werden in Möser berteut.

Körbelitz. - Die Gemeinde Möser ist mit ihren Ortschaften sehr beliebt bei jungen Familien. Deshalb hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren deutlich in die Kinderbetreuung investiert. Doch womöglich kamen die Anstrengungen zu spät, denn eine spürbare Zahl der Eltern nutzt die Kindertagesstätten vor Ort nicht. Auch die Kita in Körbelitz ist davon betroffen.