"Zerstörte Sichtachsen" - Investoren wollen viele Solarparks in der Gemeinde Möser bauen

Möser - Gleich mehrere Anträge von Investoren zur Errichtung weiterer Solarparks liegen dem Verwaltungsamt der Gemeinde Möser vor. Doch der Weg zu neuen Photovoltaik-Anlagen ist lang. Und die Solarparks sind im Gemeinderat nicht unumstritten.

Weitere Anlagen auf 450 Hektar Fläche

Solarparks gibt es in der Gemeinde Möser schon einige. Weitere Anlagen sollen auf Wunsch von Investoren folgen. Für Flächen mit einer Gesamtgröße von 450 Hektar sind in den Gemarkungen Hohenwarthe, Körbelitz, Lostau, Möser und Schermen weitere Photovoltaikanlagen beim Bauamt Möser beantragt worden.

Um die notwendigen rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, war jetzt der Beschluss eines so genannten gesamträumlichen Konzeptes für Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf dem Gebiet der Gemeinde Möser notwendig. Mehrheitlich stimmten die Gemeinderäte dem Entwurf am Dienstagabend zu.

In den Konzept werden die Flächen des Gemeindegebietes auf ihre mögliche Verwendung für die Errichtung weiterer Solarparks geprüft. Ein darauf spezialisiertes Ingenieurbüro hat dazu unter anderem Waldflächen, die Räume des Landschaftsschutzgebietes, die Flächen bereits bestehender Solarparks und die beantragten Flächen für weitere Anlagen übereinander gelegt. Hochwertige Ackerflächen und andere nicht in Frage kommende Gebiete wurden herausgenommen. Was übrig geblieben ist, sind die potentiell in Frage kommenden Flächen für weitere Solarparks.

Bereits im Mai hatte der Gemeinderat Leitgedanken zur Errichtung weiterer Solarparks im Gemeindegebiet beschlossen. Darin ist unter anderem festgehalten, dass solche Anlagen einen Mindestabstand von 200 Metern zur nächsten Wohnbebauung haben sollen. Außerdem sollen die Errichter sicherstellen, dass Wohngebäude in der Nähe nicht durch die Anlagen geblendet werden. Ebenfalls in den Leitgedanken festgehalten ist, dass die Größe einzelner Anlagen auf 20 Hektar begrenzt sein soll und, dass auf höchstens fünf Prozent der Gemarkung der einzelnen Orte Photovoltaikanlagen stehen sollten.

Landschaft soll nicht zugebaut werden

Aus dem am Dienstag beschlossenen Konzept ist auch herauszulesen, wie viel Prozent der jeweiligen Gemarkungsgröße die jetzt beantragten Anlagen ausmachen würden. Daraus ist ersichtlich, dass die in den Leitgedanken als maximale Fläche pro Ort niedergeschriebenen fünf Prozent teils bei weitem überschritten würden. In Körbelitz würden rund 102 Hektar sechs Prozent der Fläche ausmachen, in Schermen sind es mit rund 311 beantragten Hektar sogar 27,5 Prozent der gesamten Gemarkung.

Der SPD-Gemeinderätin Dagmar Gerike stößt das auf. Sie liebe die Landschaft in der Gemeinde und sei gern darin unterwegs, sagte sie. Wenn dort zu viel zugebaut würde, fände sie das nicht gut.

Noch deutlicher äußerte sich Gemeinderat Christian Luckau (FDP). „Wir zerstören uns Sichtachsen im ländlichen Raum“, sagte er mit Blick auf den Tourismus im Gemeindegebiet. Entlang der Elbe wolle kein Radfahrer durch riesige Solaranlagen fahren.

„Wir nutzen landwirtschaftliche Flächen, die dann nicht mehr für die Nahrungsmittelproduktion zur Verfügung stehen“, erklärte Luckau auch. Zudem werde das Recycling des Materials solcher Solarparks die Gemeinde in einigen Jahren vor große Herausforderungen stellen, ist sich Luckau sicher. Aus seiner Sicht ist Mietstrommodellen auf den Dächern von Privathäusern der Vorrang zu geben vor weiteren Photovoltaikanlagen auf Freiflächen der Gemeinde.

„Wasch mich, aber mach mich nicht nass“ - nach diesem Motto werde eine Energiewende nicht funktionieren, sagte Gemeinderat Thomas Trantzschel (Die Linke). Gemeinderat Peter Hammer (SPD) sagte: „Wir müssen uns der Herausforderung stellen, alternative Energiegewinnung zu ermöglichen.“

Die Gemeinderäte diskutieren auch Möglichkeiten, wie die Einwohner der Gemeinde, beispielsweise durch günstigere Stromtarife, vom Bau neuer Photovoltaikanlagen profitieren könnten.

Die neuen Anlagen sind indes noch weitere Schritte und Jahre entfernt. Für jeden einzelnen beantragten Solarpark sind unter anderem die Aufstellung eines Bebauungsplanes und Einzelfallentscheidungen, auch des Gemeinderates, notwendig. Vor 2024 werde sicher keine neue Anlage stehen, hatte Mösers Bauamtsleiter Uwe Gent bereits erklärt.