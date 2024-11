Wegen eines Formfehlers musste die CDU die Wahl ihres Direktkandidaten für den Bundestagswahlkreis Altmark und Jerichower Land am Samstag wiederholt werden. Nun hat sich Gerry Weber aus Burg erneut durchgesetzt.

Kampfabstimmung in Burg gewonnen

Burg. - Pfiffe, Jubel, einen Raunen: Die Stimmung bei der erneuten Wahl zum CDU-Direktkandidaten in Burg war am Samstag elektrisierend. Auch, weil hier Wiederholungstäter am Werk sind.