  4. Gemeinde Elbe-Parey fehlt Geld: Kita-Schließung droht: Wie Bergzow für den Erhalt seiner traditionellen Einrichtung kämpft

Seit 85 Jahren ist die Kita „Sonnenwinkel“ fester Teil des Bergzower Dorflebens. Aus finanziellen Gründen droht nun die Schließung der Einrichtung. Um diese abzuwenden, hat der Ort Ideen zur Rettung vorgestellt.

Von Louis Hantelmann 31.12.2025, 07:07
Der Kita „Sonnenwinkel“ in Bergzow droht das Aus. Um die Einrichtung weiter zu betreiben, hat man sich ein Konzept zum Erhalt überlegt.
Der Kita „Sonnenwinkel“ in Bergzow droht das Aus. Um die Einrichtung weiter zu betreiben, hat man sich ein Konzept zum Erhalt überlegt. Foto: Louis Hantelmann

Bergzow. - Seit 85 Jahren besteht die Kindertagesstätte „Sonnenwinkel“ in der Ortschaft Bergzow. Sie ist damit fester Bestandteil des dörflichen Lebens und ein zentraler Punkt im Ort – nun droht jedoch das plötzliche Ende der Einrichtung.