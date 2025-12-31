Seit 85 Jahren ist die Kita „Sonnenwinkel“ fester Teil des Bergzower Dorflebens. Aus finanziellen Gründen droht nun die Schließung der Einrichtung. Um diese abzuwenden, hat der Ort Ideen zur Rettung vorgestellt.

Kita-Schließung droht: Wie Bergzow für den Erhalt seiner traditionellen Einrichtung kämpft

Der Kita „Sonnenwinkel“ in Bergzow droht das Aus. Um die Einrichtung weiter zu betreiben, hat man sich ein Konzept zum Erhalt überlegt.

Bergzow. - Seit 85 Jahren besteht die Kindertagesstätte „Sonnenwinkel“ in der Ortschaft Bergzow. Sie ist damit fester Bestandteil des dörflichen Lebens und ein zentraler Punkt im Ort – nun droht jedoch das plötzliche Ende der Einrichtung.