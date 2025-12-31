Für viele ist Feuerwerk zu Silvester unverzichtbar, für die meisten Haustiere ist es hingegen eine Qual. Burgs Tierheimleiterin Astrid Finger rät zu Vorsichtsmaßnahmen.

Astrid Finger und ihr Team betreuen im Tierheim Schartau unter anderem 70 Katzen.

Burg - Was für die einen eine riesige Freude ist, bedeutet für die anderen eine große Tortur. Feuerwerk und Tiere - das passt einfach nicht zusammen. Daher appelliert die Burger Tierheimleiterin Astrid Finger auch dafür, nicht so viel und vor allem nicht so lautes Feuerwerk abzubrennen.