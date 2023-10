Interessante Fakten zu Pilzen gibt es bei der Pilzwanderung in Wörmlitz. Die Diplom-Biologin Elke Tantzen gibt weitere Details zu der Veranstaltung bekannt.

Biederitz - Woran erkennt man frische Pilze? Und welche sind nicht giftig? Das erklärt die Diplom-Biologin Elke Tantzen aus Gerwisch am Sonnabend, 21. Oktober, um 10 Uhr bei ihrer rund dreistündigen Pilzwanderung. Treffpunkt der Veranstaltung, zu welcher der Gemeindekirchenrat Gerwisch einlädt, ist in Wörmlitz Am Sportplatz.

Lesen Sie auch: Heidelbeeren im Test: Selbst pflücken lohnt sich

Mitzubringen sind Körbchen, Messer und Notizblock, heißt es in der Einladung. Auf Nachfrage der Volksstimme verrät Tantzen weitere Details.

Sicherheitsbelehrung vor dem Pilze-Sammeln

Nach einer Einführung, einer Sicherheitsbelehrung und einer Buchvorstellung geht es los: „Erst gibt es allgemeine Regeln zum Pilze-Sammeln und dann werden wir gemeinsam losgehen und Pilze sammeln“, sagt Tantzen. Dabei gehe es vor allem um die eingangs erwähnten Verwechselungsmöglichkeiten. Die Diplom-Biologin Tantzen ist Mitglied bei der Deutschen Gesellschaft für Mykologie und beim Landesverband der Pilzsachverständigen in Sachsen-Anhalt.