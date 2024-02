Burg. - Der Abwärtstrend in der Schartauer Straße, der Hauptgeschäftsstraße von Burg (Jerichower Land) hält weiter an. Nachdem in den vergangenen Wochen beispielsweise ein Fachgeschäft für Lampen sein Aus verkünden musste, macht nun der nächste Laden zu. Dabei läuft dessen Geschäft richtig gut.

Während andere Ladenbetreiber wie Geflügel-Richter oder das Galerie-Café in jüngster Vergangenheit geschlossen wurden, liegt die Sache bei Steffen Händler etwas anders. „Ich mache nicht zu, ich ziehe nur um“, erklärt der 50-Jährige. Und zwar von der Schartauer Straße an die Martin-Luther-Straße.

Steffen Händler zieht mit seinem Geschäft von der Schartauer Straße an die Martin-Luther-Straße in Burg. Foto: Marco Papritz

Dabei knüpft der Elektronikexperte an die eigene Unternehmens- und Familiengeschichte an. Denn das neue Geschäft ist jenes, in dem Vater Klaus Händler 1991 seinen TV- und HiFi-Laden eröffnet hatte. „Hier fing alles an und hier geht es weiter“, so Steffen Händler.

Die Entscheidung geht mit dem Verkauf des Objektes in der Schartauer Straße 16 einher, in dem das Geschäft TV-Händler seit dem Jahr 2013 eingerichtet ist. Den Umstand, dass er nun Miete zahlen müsste, mindert er mit dem Umzug ins elterliche Haus in der Martin-Luther-Straße 36 ab. Obwohl er sich aus unternehmerischer Sicht nicht beklagen kann. Vor allem der Service werde sehr gut angenommen, so Steffen Händler. „Die Auftragslage ist sehr gut. Auch der Geräteverkauf in der Innenstadt läuft.“

Eine Lücke im Angebot der Flaniermeile gefunden

Mit seinem Angebot – Geräteverkauf und Serviceleistungen wie das Einrichten der Technik sowie das Reparieren von Fernseh- und Mobilfunkgeräten - hat er so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal. „Den Fernsehservice nutzen vor allem ältere Kunden, die Handyreparatur spricht das jüngere Klientel an“, gibt Händler an.

Auch wenn dies nicht die ausschlaggebenden Gründe seien, sorge er sich um die Entwicklung der Schartauer Straße, der Hauptgeschäftsstraße in der Innenstadt. „Hier gibt es mittlerweile einen großen Leerstand, auch weil viele Geschäfte keine Nachfolger finden“, so Händler. Auch die Parkplatzsituation bewertet er für die Geschäfte im westlichen Abschnitt der Flaniermeile als nicht optimal. „Hier haben die Besucher doch noch einige Meter vor sich, um die Läden zu erreichen.“

Das sei auch einer der Vorteile des neuen, alten Geschäfts in der Martin-Luther-Straße 36. „Zum Vergleich: Hier können Kunden direkt vor der Tür parken“, gibt Händler an. Und wer sich über die Öffnungszeiten von 10 bis 13 Uhr wundert, die mit dem Umzug ab dem 2. April 2024 montags bis freitags gelten, dem sei gesagt, „dass ich die restliche Zeit des Tages im Jerichower Land im Einsatz bin und die Aufträge abarbeite“, merkt er schmunzelnd an.