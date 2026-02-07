weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. GEW-Streik an Schulen und Kitas im Jerichower Land: Was Eltern wissen müssen

Liveticker
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Angeblich verletzte Zeugin erneut vor Gericht
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Angeblich verletzte Zeugin erneut vor Gericht

GEW-Streik im Jerichower Land Notbetreuung und Unterrichtsausfall am Dienstag möglich: Wer ist vom Lehrer-Streik betroffen?

Für die kommende Woche hat die Gewerkschaft GEW zum Streik an Schulen, Kindergärten und Hochschulen aufgerufen. Eltern müssen sich auf Unterrichtsausfälle und Notbetreuung einstellen. Warum die Lage zunächst unübersichtlich ist.

Von Henning Paul Aktualisiert: 09.02.2026, 10:10
Am Dienstag soll in vielen Landkreisen in Sachsen-Anhalt an den Schulen gestreikt werden. Die Gewerkschaft ruft zum Protest in Magdeburg auf.
Am Dienstag soll in vielen Landkreisen in Sachsen-Anhalt an den Schulen gestreikt werden. Die Gewerkschaft ruft zum Protest in Magdeburg auf. Symbolbild: Arno Burgi/dpa

Burg - Wird es Unterricht geben oder nicht? Diese Frage stellt sich am Dienstag, 10. Februar. Denn da hat die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) Lehrer, Erzieher und Mitarbeiter von Hochschulen zum Streik aufgerufen. Auch Tarifbeschäftigte aus dem Jerichower Land wurden zum Streik nach Magdeburg gerufen. Was das konkret für Schüler an den Schulen bedeutet, könne man nicht sagen, wie es vom Landesschulamt heißt.