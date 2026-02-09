Nach Kritik an der ungepflegten Grünfläche zieht die Stadt die Konsequenzen: Die Stadt Genthin hat die Gestaltung im Blick. Das passiert als nächstes.

So soll der Edlef-Köppen-Platz in Genthin aufblühen

Der Edlef-Köppen-Platz in Genthin ist derzeit etwas schmucklos.

Genthin - Wer durch Genthin spaziert, stößt mitten im Zentrum auf einen Ort, der mehr verdient hat als einen beiläufigen Blick: den Edlef-Köppen-Platz gegenüber der Stadt- und Kreisbibliothek. Der kleine, offene Platz ehrt den Genthiner Schriftsteller Edlef Köppen, dessen Roman „Heeresbericht“ längst zu den Klassikern der Antikriegsliteratur zählt. Doch zuletzt wirkte die Fläche eher trostlos – das zentrale Beet verwahrlost, die Blumenaktionen waren eingeschlafen.