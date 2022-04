Glasfaserausbau Glasfaserausbau nimmt Tempo auf: Stadt Gommern schließt Kooperationsvertrag mit Deutscher Glasfaser GmbH

Die Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH steigt in den Glasfaserausbau in der Einheitsgemeinde Gommern ein. Der Stadtrat gab in dieser Woche grünes Licht für einen Kooperationsvertrag. Dieser soll schon in der nächsten Woche unterzeichnet werden.