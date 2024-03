Burg - Über 100.000 Euro mal eben so einstreichen. Das würde sicherlich jedem gut gefallen. Ein Lotto-Spieler aus dem Jerichower Land räumt beim Eurojackpot groß ab. Warum der- oder diejenige gesucht wird und wie der Gewinn angefordert werden kann.

Lesen Sie auch: Verrückt, warum ein drei Jahre alter Lottoschein in Magdeburg Mega-Glück bringt.

140.109,70 Euro. Über diese Summe kann sich ein Glückspilz freuen, der irgendwo im Landkreis zu Hause ist. Kurz vor dem Start in den Frühling hat der- oder diejenige schon die Glücksgefühle auf seiner/ihrer Seite.

Beachtlich: Es können noch weitere Summen hinzukommen, denn der Spielschein wurde für mehrere Ziehungen gespielt, wie Lotto Sachsen-Anhalt informiert. Beim Eurojackpot wurden 5 aus 50 Gewinnzahlen richtig getippt. Die Zahlen 13, 26, 30, 34 und 41 führen zum großen Geld – bei einem Einsatz von 32,60 Euro.

Noch kennt niemand den Gewinner

Ein Riesending. Denn die Wahrscheinlichkeit, abzuräumen, lag bei 1 zu 3,1 Millionen. Mit dem Gewinner oder der Gewinnerin aus dem Landkreis hatten noch sechs weitere Eurojackpot-Spieler dasselbe Glück – unter anderem in Norwegen und Schweden.

Nun läuft die Suche nach dem Gewinner, der Schein wurde anonym in einer Lotto-Verkaufsstelle gespielt. Der Gewinn kann übrigens in allen Verkaufsstellen in Sachsen-Anhalt und im Lottohaus in Magdeburg angefordert werden. Ich hätte da schon eine Vorstellung, was ich mit dem Geld anstellen würde. Und Sie?