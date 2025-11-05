Hitzige Debatte Gommern bekommt einen Ortschaftsrat - aber warum wurden eigentlich die Bürger nicht gefragt?
Eine Hitzige Debatte ist über das neue Gremium - den Ortschaftsrat Gommern - entbrannt. Er kommt. Aber wie groß soll er werden? Wo soll der Ortsbürgermeister sitzen? Und sollten nicht die Bürger gefragt werden?
05.11.2025, 19:37
Gommern. - Gommern wird einen Ortschaftsrat bekommen. So hat es der Stadtrat in seiner letzten Sitzung im Oktober beschlossen. Unklar ist jedoch, wie viele Mitglieder er haben wird, wie die Zuständigkeiten in Abgrenzung zum Stadtrat aussehen, wo der Gommeraner Ortsbürgermeister sein Büro haben wird und viele andere Dinge.