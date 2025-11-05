Eine Hitzige Debatte ist über das neue Gremium - den Ortschaftsrat Gommern - entbrannt. Er kommt. Aber wie groß soll er werden? Wo soll der Ortsbürgermeister sitzen? Und sollten nicht die Bürger gefragt werden?

Gommern bekommt einen Ortschaftsrat - aber warum wurden eigentlich die Bürger nicht gefragt?

Sitzung! Bitte nicht stören: Den Aufgang zum Sitzungssaal im Rathaus II werden künftig auch die Ortschaftsratsmitglieder Gommern nehmen – wie viele es sein werden, steht noch nicht fest.

Gommern. - Gommern wird einen Ortschaftsrat bekommen. So hat es der Stadtrat in seiner letzten Sitzung im Oktober beschlossen. Unklar ist jedoch, wie viele Mitglieder er haben wird, wie die Zuständigkeiten in Abgrenzung zum Stadtrat aussehen, wo der Gommeraner Ortsbürgermeister sein Büro haben wird und viele andere Dinge.