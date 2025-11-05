Rentner holen gern zu Monatsbeginn Bargeld ab. Ärgerlich, wenn dann die beiden Geldautomaten der Kreissparkasse Stendal in Havelberg den Dienst versagen.

Immer wieder Störungen an Geldautomaten in Havelberg

In der Filiale der Kreissparkasse Stendal in Havelberg fällt der Geldautomat immer mal wieder aus.

Havelberg. - In den vergangenen Wochen ist es in Havelberg immer mal wieder zum Ausfall der beiden Geldautomaten der Kreissparkasse Stendal gekommen. Das ärgert Kunden. Am Montag meldete sich zum Beispiel Wilhelm Brunner aus Nitzow am Volksstimme-Telefon.