Rentner holen gern zu Monatsbeginn Bargeld ab. Ärgerlich, wenn dann die beiden Geldautomaten der Kreissparkasse Stendal in Havelberg den Dienst versagen.

Von Andrea Schröder 05.11.2025, 18:34
In der Filiale der Kreissparkasse Stendal in Havelberg fällt der Geldautomat immer mal wieder aus.
In der Filiale der Kreissparkasse Stendal in Havelberg fällt der Geldautomat immer mal wieder aus. Foto: Andrea Schröder

Havelberg. - In den vergangenen Wochen ist es in Havelberg immer mal wieder zum Ausfall der beiden Geldautomaten der Kreissparkasse Stendal gekommen. Das ärgert Kunden. Am Montag meldete sich zum Beispiel Wilhelm Brunner aus Nitzow am Volksstimme-Telefon.