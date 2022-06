Gommern feiert größte Party des Jahres

Die „Cover Piraten“ sorgten beim Stadtfest für beste Stimmung auf dem Platz des Friedens und die bisher größte Party des Jahres in Gommern. Mit einer mitreißenden Show - inklusive riesiger Polonaise - zogen sie das Publikum schnell in ihren Bann. Sie wurden erst nach einer Zugabe von der Bühne entlassen.

Gommern - 16 Minuten und vier Sekunden dauerte die „kurze“ Eröffnungsrede von Gommerns Bürgermeister Jens Hünerbein zum diesjährigen Stadtfest. Sich kurz zu fassen, sei nicht seine Stärke, gibt er aber auch offen zu. Dem Hobby des Redenschwingens konnte er am Wochenende ausgiebig frönen. Er moderierte nicht nur das Stadtfest - mit Unterstützung von DJ Hendrik - komplett durch, auch am Folgetag legte er das Mikrofon beim 21. Gommeraner Schlauchbootrennen nur zum Trinken aus der Hand. So fair muss man sein, er macht eine durchaus gute Figur als Moderator.