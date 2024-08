Neue hoheit erklärt ihre ziele Gommerns neue Gurkenkönigin ambitioniert: Was Diana II. jetzt anpacken will

Eins ist klar: Wenn die neue Gurkenkönigin in Gommern ähnlich viel Herz zeigt wie bei ihrer Krönung, darf sich Gommern auf einiges freuen. Diana II. hat erklärt, was sie geplant hat und was ihr besonders am Herzen liegt.