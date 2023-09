Gommern - Es wird laut auf dem Hof des Rathauses II in Gommern. Am Sonntag veranstaltet der Heimatverein Gommern sein traditionelles Hoffest der Vereine – und eröffnet wird es um 11 Uhr gleich akustisch eindrucksvoll von den Samba-Trommlern El Ab Surdo aus Zerbst.

„So wird niemand das Fest überhören können“, sagt Karin Gust und lacht. Die Vereinsvorsitzende freut sich auf das Fest, denn die Mischung scheint dieses Jahr besonders gut gelungen: „Wir haben fast von allen Gommeraner Vereinen und Institutionen jemanden dabei, aber auch einige Neulinge, wie eben El Ab Surdo“, gibt die Vereinschefin Auskunft.

Das 15. Hoffest der Vereine

Das Hoffest der Vereine findet in diesem Jahr zum 15. Mal statt und viele treue Akteure sind im Programm zu finden – wie die Grundschule Am Weinberg, die Sekundarschule Fritz Heicke, die Kindergärten Max und Moritz und Waldkindergarten, aber auch der Sportverein Eintracht und der Gemischte Chor.

Neuling hingegen ist der Hundesportverein Gommern-Fuchswinkel. Die Hundesportler wollen mit ihren Hunden zeigen, was Unterordnung bedeutet und was ein ausgebildeter Schutzhund können muss.

Das könnte Sie auch interessieren: Heimatverein wird Gommeranern viel bieten

Neben den Trommlern aus Zerbst freut sich Karin Gust auch auf den Schönebecker Thomas Augustin, der sich mit Gute-Laune-Musik ankündigt. Damit sind Klassiker gemeint, die jeder mitsingen oder zumindest mitsummen könne, so der Musiker.

Aber auch das Rahmenprogramm muss stimmen: Neben Ständen, die den Kindern mit Spielen, Basteln oder Kinderschminken Spaß bringen werden, wird es auch ein paar neue Verkaufsstände geben. Mit dabei ist beispielsweise der GCC und wird einige hübsche Kostüme aus dem Fundus zum Verkauf dabei haben.

Außerdem ist die Kreativabteilung aus Dornburg dabei. Im Gepäck allerhand Selbstgemachtes wie Töpferwaren oder Gestricktes. Und Heimatvereinsmitglied Manuela Rudolph wird Interessantes aus der Kräuterküche an einem Stand feilbieten.

Motorcross beim 1075-jährigen Jubiläum

„Wir freuen uns, zwei kleine Höhepunkte im Rahmen des 1075-jährigen Stadtjubiläums präsentieren zu können“, greift Karin Gust noch das Jubiläumsjahr auf. Zum einen gehen wir etwas zurück in die Zeit, als in Gommern Motocross-Sport noch ein riesen Thema war.

Mehr zum Jubiläum: In Gommern gibt es 1075 gute Gründe zum Feiern

Der Nachfolgeverein von damals, der jetzige MSC Gödnitz, wird zu Gast sein und Einblicke in die Welt des Motocross geben. „Außerdem haben wir altes Filmmaterial gesucht, das Gommern zeigt. Wir konnten von einer Familie Schmalfilmaufnahmen bekommen, außerdem haben wir noch Material aus Nachrichtensendungen des DDR-Fernsehens erstehen können – all das wird auf dem Hoffest zu sehen sein“, kündigt Karin Gust an.