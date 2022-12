Gommern: Sekundarschule stellt sich Viertklässlern vor

Unterricht mit „coolen Experimenten“, bei denen Teebeutel durch die Luft fliegen oder bei denen es ordentlich stinkt und raucht, hat die Ganztagssekundarschule „Fritz Heicke“ ebenso zu bieten, wie zahlreiche Möglichkeiten, sich künstlerisch weiterzuentwickeln. Das jüngste Interesse an den Schulführungen war groß.

Lehrer Sven Winkelvoß erklärte den Schülern und Eltern die Funktionsweise des neuen Lasers. Innerhalb kurzer Zeit entstand auf einer Holzscheibe das Logo der Sekundarschule. Angesteuert wird der Laser per App.

Gommern - Im Januar erhalten die Viertklässler der benachbarten Grundschule „Am Weinberg“ ihre eigenen Schnuppertage an der Sekundarschule, dann können sie Mikroskopieren, Experimentieren oder im Kunsterziehungsunterricht ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Während der Schulführungen konnten sie das Schulgebäude schon einmal gemeinsam mit ihren Eltern erkunden und all ihre Fragen rund um den Schulalltag stellen. Das Interesse an der jüngsten Auflage war groß – nicht nur aus der Einheitsgemeinde Gommern, sondern beispielsweise auch aus dem Salzlandkreis.