Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gommern - Gommern ist in der glücklichen Lage, seine Vereine mit Geld unterstützen zu können. Dafür stellt die Stadt 7.700 Euro Vereinsmittel für 2024 und einen Ausgabenrest aus 2023 von 1.500,43 Euro, also insgesamt 9.200,43 Euro, zur Verfügung. Um Unterstützung zu erhalten, sind die Vereine zwei Mal im Jahr aufgefordert, Anträge zu stellen. Die erste Antragsfrist endete am 31. März. Sechs Vereine der Ortschaft Gommern haben sich um finanzielle Mittel für verschiedene Projekte beworben. Der kürzlich abgehaltenen Kulturausschuss hat allen Anträgen zugestimmt.