Abenteuer auf zwei Rädern Gommerns Wegewart Steffen Grafe startet mit zwei Radtouren in neue Saison

Mit zwei neuen Radwanderungen geht Gommerns Wegewart Steffen Grafe in dieser Saison an den Start. Außerdem bereitet er gemeinsam mit Bürgermeister Jens Hünerbein eine Überraschung für alle Radler in der Einheitsgemeinde vor.