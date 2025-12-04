Die Betreiberfirma des Groschen Markts hat ein Insolvenzverfahren eingeleitet. Was das für die Märkte in Biederitz und Möser bedeutet.

Groschen Markt vor dem Aus: Markt in Biederitz und Möser betroffen

Der Groschen Markt, mit 47 Filialen und 200 Mitarbeitern, steht vor dem Aus. Ein Insolvenzverfahren wurde beantragt.

Biederitz/Möser. - Die Handelsgesellschaft DEC, Betreiberin des Groschen Markts, hat einen Antrag auf Insolvenz gestellt. Darüber informierte das Unternehmen in einer Mitteilung. Was das für Kunden sowie Mitarbeiter bedeutet und wie es mit den 47 Filialen in vier Bundesländern vorläufig weitergeht.