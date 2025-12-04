Insolvenzverfahren beantragt Groschen Markt vor dem Aus: Markt in Biederitz und Möser betroffen
Die Betreiberfirma des Groschen Markts hat ein Insolvenzverfahren eingeleitet. Was das für die Märkte in Biederitz und Möser bedeutet.
Aktualisiert: 04.12.2025, 15:19
Biederitz/Möser. - Die Handelsgesellschaft DEC, Betreiberin des Groschen Markts, hat einen Antrag auf Insolvenz gestellt. Darüber informierte das Unternehmen in einer Mitteilung. Was das für Kunden sowie Mitarbeiter bedeutet und wie es mit den 47 Filialen in vier Bundesländern vorläufig weitergeht.