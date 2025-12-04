Rund um das temporäre Gerichtsgebäude in Magdeburg sorgt die Polizei für Sicherheit – doch nicht jede Maßnahme kommt gut an.

Ein Polizeifahrzeug sichert das Gerichtsgebäude in Magdeburg – und blockiert dabei teilweise den Geh- und Radweg.

Magdeburg. - Seit dem 10. November 2025 läuft in Magdeburg der Prozess zum Weihnachtsmarkt-Anschlag. Die Polizei sichert nicht nur das Innere des temporären Gerichtsgebäudes, sondern auch dessen Umfeld. Einige Maßnahmen stoßen jedoch auf Kritik.