Weihnachtsmarkt-Attentat Magdeburger kritisiert Sicherheitsmaßnahmen der Polizei an Prozesstagen

Rund um das temporäre Gerichtsgebäude in Magdeburg sorgt die Polizei für Sicherheit – doch nicht jede Maßnahme kommt gut an.

Von Romy Bergmann Aktualisiert: 04.12.2025, 14:44
Ein Polizeifahrzeug sichert das Gerichtsgebäude in Magdeburg – und blockiert dabei teilweise den Geh- und Radweg.
Ein Polizeifahrzeug sichert das Gerichtsgebäude in Magdeburg – und blockiert dabei teilweise den Geh- und Radweg.

Magdeburg. - Seit dem 10. November 2025 läuft in Magdeburg der Prozess zum Weihnachtsmarkt-Anschlag. Die Polizei sichert nicht nur das Innere des temporären Gerichtsgebäudes, sondern auch dessen Umfeld. Einige Maßnahmen stoßen jedoch auf Kritik.